12 Сентября 2020
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Общество В России
марлевая повязка, маска (2016) | Фото: myslo.ru

ФАС подозревает наличие ряда картельных сговоров на рынке медицинских масок

ФАС России подозревает наличие ряда картельных сговоров на рынке медицинских масок.

Как сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский, в Санкт-Петербурге уже открыто картельное дело, возможно, будут и другие.

В середине февраля Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело против пяти оптовых компаний по подозрению в создании картеля, передает РИА Новости.

По данным ФАС, компании практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли отпускные цены на медицинские маски для розничных предприятий, после чего медизделия подорожали в аптеках региона.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае цены на медицинские маски продолжают повышать оптовые поставщики, однако в розничной торговле их стоимость становится ниже.

В феврале ФАС России отчиталась перед Правительством о результатах мониторинга цен на медицинские маски в январе. Выяснилось, что многократное завышение розничных цен было зафиксировано в 68 субъектах страны.

Цариковский отметил, что в 24 субъектах РФ были выявлены факты повышения розничных цен, не связанных с ростом цен в оптовом звене. По каждому из этих случаев будут проведены проверки.

Также антимонопольщики отметили, что из-за ажиотажного спроса на маски, который присутствует не во всех субъектах, у производителей масок возник дефицит продукции.

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ФАС подозревает наличие ряда картельных сговоров на рынке медицинских масок

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Теги: фас, медицинские маски, картельные сговоры



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