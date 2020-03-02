CAS поручил МОК в течение суток объяснить поддельные подписи Родченкова в деле российских биатлонисток

Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление защиты биатлонисток из России о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

Речь идёт об апелляции спортсменок Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Девушки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Олимпийских играх в Сочи 2014 года были аннулированы (серебряная медаль вместе с Екатериной Шумиловой в эстафетной гонке + личное "серебро" у Вилухиной в спринте).

В ходе слушаний в CAS адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток, обратил внимание на наличие в предоставленных МОК показаниях свидетеля поддельных подписей. Отметим, что документы с подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.

Как сообщает ТАСС, суд потребовал от МОК до вторника предоставить пояснения по этому вопросу.