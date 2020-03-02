12 Сентября 2020
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Николай Цуканов (2020) | Фото: Накануне.RU

Полпред Цуканов не станет посещать заседание по делу, по которому судят уральского пиарщика

3 марта в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга пройдёт очередное заседание по делу пиарщика Ярослава Ширшикова. Он обвиняется в клевете на уральского полпреда Николая Цуканова и призывах к массовым беспорядкам в публикации, посвящённой майским событиям в сквере у Драмтеатра.

Ряд СМИ ранее сообщил, что показания по этому делу якобы собирается дать сам Николай Цуканов, и в суд даже пришло соответствующее письмо за подписью одного из помощников полпреда. Однако источник в полпредстве в беседе с Накануне.RU опроверг эту информацию, назвав ее "фейком".

Ожидается, что 3 марта Ширшиков выступит с последним словом, и в этот день может быть оглашен приговор.

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Полпред Цуканов не станет посещать заседание по делу, по которому судят уральского пиарщика

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Теги: Николай Цуканов, Ярослав Ширшиков, суд



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Развитие сюжета:

Ранее 05.08.2020 12:47 Мск Екатеринбургского "гусара" Ширшикова отправят в колонию
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Ранее 03.03.2020 12:38 Мск Депутат Киселев не пришел поддержать пиарщика, которого судят после протестов в сквере

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