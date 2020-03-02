12 Сентября 2020
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деловой завтрак Сбербанка (2019) | Фото: https://www.forumspb.com/programme/68995/

В Госдуме объяснили, почему государство не может само у себя за рубль выкупить акции Сбербанка

В Госдуме пояснили, зачем государство, по сути, само у себя выкупает акции 50% плюс одну голосующую акцию Сбербанка по рыночной стоимости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что государство могло бы за один рубль само у себя выкупить акции, передав их от Центробанка Минфину, но тогда обрушилась бы стоимость акций, принадлежащих другим инвесторам, передает корреспондент Накануне.RU.

"Конечно, можно было бы найти другие решения. Можно было бы просто денег напечатать и за них купить. Но тогда сколько эти деньги будут стоить, когда дойдут до людей? Проведение этой сделки – это показатель того, что мы не печатаем денег", - заметил Макаров на заседании комитета.

Доля Центрального банка России в уставном капитале ПАО Сбербанк составляет 50% плюс одна голосующая акция, в голосующих акциях — 52,32%. Остальными акционерами Сбербанка являются более 8273 юридических и физических лиц. Доля физических лиц в уставном капитале банка составляет около 2,84%, а доля иностранных инвесторов — более 45%.

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В Госдуме объяснили, почему государство не может само у себя за рубль выкупить акции Сбербанка

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Теги: продажа сбербанка, акционеры, центральный банк россии



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