В Екатеринбурге стрела башенного крана опасно зависла над проезжей частью

Сегодня днем в Екатеринбурге обрушился строительный кран.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на стройплощадке по улице Белинского. В результате падения стрела башенного крана опасно зависла над проезжей частью, повредив контактную линию троллейбусов.

Как отметили в ведомстве, погибших и пострадавших нет, проведения аварийно-спасательных работ не потребовалось. Движение троллейбусов и других транспортных средств на этом участке было временно приостановлено, оно регулировалось сотрудниками ГИБДД.

Точные причины инцидента будут установлены в ходе начавшейся проверки.