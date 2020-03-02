12 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Стрела крана зависла над проезжей частью, повредив контактную линию троллейбусов (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге стрела башенного крана опасно зависла над проезжей частью

Сегодня днем в Екатеринбурге обрушился строительный кран.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на стройплощадке по улице Белинского. В результате падения стрела башенного крана опасно зависла над проезжей частью, повредив контактную линию троллейбусов.

Как отметили в ведомстве, погибших и пострадавших нет, проведения аварийно-спасательных работ не потребовалось. Движение троллейбусов и других транспортных средств на этом участке было временно приостановлено, оно регулировалось сотрудниками ГИБДД.

Точные причины инцидента будут установлены в ходе начавшейся проверки.

Стрела крана зависла над проезжей частью, повредив контактную линию троллейбусов(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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В Екатеринбурге стрела башенного крана опасно зависла над проезжей частью

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Теги: кран, обрушение, Екатеринбург, МЧС, стрела



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Ранее 03.03.2020 15:47 Мск Инцидент со стрелой челябинского крана в Екатеринбурге изучит спецкомиссия

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