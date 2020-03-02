Из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота" отказались возбуждать дело

Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота". Об этом заявил РБК хозяин животных Максим Чумаченко.

Ему сообщили, что боксы с котами получили незначительные повреждения из-за ветра.

Занимавшийся этим делом полицейский заявил, что не мог связаться с Чумаченко.

Потерпевший же заявляет, что все материалы по гибели к делу не приобщены и готовит обращение в прокуратуру.

Напомним, инцидент произошел в январе. У мужчины во время перелета из Нью-Йорка в Москву погибли двое котов, еще у одного было диагностировано обморожение.

Хозяин потребовал, чтобы в отношении сотрудников, ответственных за багаж, было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

В авиакомпании заявили, что пересмотрят правила перевозки во всех аэропортах. "Аэрофлот" считает, что ответственность за произошедшее лежит на компании "Шереметьево Хэндлинг", которая работает с багажом.

В Шереметьево, в свою очередь, заявили о проведении служебного расследования.