Белорусские системы РЭБ будут малоэффективны в реальном бою

События, разворачивающиеся в Сирии и Ливии, показывают, что в полноценных военных действиях лидером будет та сторона, которая располагает эффективными средствами борьбы с БПЛА. Потому как беспилотные системы повсеместно используются в разведывательных, и не только, операциях. Соответственно, проигравшими станут страны с плохо развитой или вообще не развитой системой противодействия БПЛА.

Истребитель – проверенное и крайне действенное в подобных ситуациях оружие. Но и стоит оно крайне дорого. Одна лишь ракета воздух-воздух для истребителя равна по стоимости целому беспилотному аппарату. И если страна не умеет сама строить их, то про этот вариант можно забыть. Похожая ситуация и с наземными ПВО, поскольку они практически бесполезны, так как не достают до высоты полета БПЛА.

Системы радиоэлектронной борьбы, или РЭБ, являются на данный момент самым продуктивным способом борьбы с беспилотниками. Они тоже очень дорогие, но свою задачу выполняют во много раз лучше, чем классические ПВО.

Здесь хочется задаться вопросом, чем на этом поприще может удивить нас Белоруссия? Ранее в СМИ уже выходили материалы о том, что не так с белорусской военной промышленностью. В них упоминалось, что большинство вооружения Белоруссии – это неплохо скопированные китайские системы, а собираемые ими передвижные боевые установки способны повторить сирийские энтузиасты с грудой металлолома. Так же скверно обстоят дела и с РЭБ.

«Гроза-С»

Эта система производится в нескольких моделях, одна из них представляет собой радиоэлектронику на шасси Ford Transit, то есть по факту это обыкновенная газель, в которую засунули всю необходимую электронику. По характеристикам Ford Transit уступает почти всем аналогам, а его проходимость по местности удручает. Функционал «начинки» этой системы РЭБ не испытывался в боевых условиях, поэтому реальный потенциал «Грозы-С» оценить сложно.

«Гроза-Р»

Белорусские инженеры хотели сделать легкую, мобильную систему борьбы с беспилотниками. На первый взгляд, им это удалось, но не без нюансов.

Радикальной стала идея использовать в качестве основы страйкбольную винтовку Cyma CM0011. Она тоже была придумана и изготовлена китайскими специалистами. Антенны, сошки и прицел закрепили на винтовке стандартными планками, которые идут в комплекте с этими винтовками. Но проблема в том, что планки пластмассовые. То есть, по сути, на игрушечном оружии закрепили серьезную радиотехнику с помощью пластмассовых крепежей.

Игрушечная армия

Белоруссия сейчас не способна обеспечить достойным и эффективным вооружением свою армию, и уж тем более иностранных покупателей. Белорусские инженеры пока что ничем не удивляют, только пластмассовой винтовкой и «газелью» с радиоэлектроникой.