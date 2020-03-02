Белорусские системы РЭБ будут малоэффективны в реальном бою

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
гроза - с, система рэб, бпла, беларусь (2020) | Фото: Vpk.gov.by

Белорусские системы РЭБ будут малоэффективны в реальном бою

События, разворачивающиеся в Сирии и Ливии, показывают, что в полноценных военных действиях лидером будет та сторона, которая располагает эффективными средствами борьбы с БПЛА. Потому как беспилотные системы повсеместно используются в разведывательных, и не только, операциях. Соответственно, проигравшими станут страны с плохо развитой или вообще не развитой системой противодействия БПЛА.

Истребитель – проверенное и крайне действенное в подобных ситуациях оружие. Но и стоит оно крайне дорого. Одна лишь ракета воздух-воздух для истребителя равна по стоимости целому беспилотному аппарату. И если страна не умеет сама строить их, то про этот вариант можно забыть. Похожая ситуация и с наземными ПВО, поскольку они практически бесполезны, так как не достают до высоты полета БПЛА.

соцсети, сирия, бпла, беспилотник(2020)|Фото:twitter.com/

Системы радиоэлектронной борьбы, или РЭБ, являются на данный момент самым продуктивным способом борьбы с беспилотниками. Они тоже очень дорогие, но свою задачу выполняют во много раз лучше, чем классические ПВО.

Здесь хочется задаться вопросом, чем на этом поприще может удивить нас Белоруссия? Ранее в СМИ уже выходили материалы о том, что не так с белорусской военной промышленностью. В них упоминалось, что большинство вооружения Белоруссии – это неплохо скопированные китайские системы, а собираемые ими передвижные боевые установки способны повторить сирийские энтузиасты с грудой металлолома. Так же скверно обстоят дела и с РЭБ.

«Гроза-С»

Эта система производится в нескольких моделях, одна из них представляет собой радиоэлектронику на шасси Ford Transit, то есть по факту это обыкновенная газель, в которую засунули всю необходимую электронику. По характеристикам Ford Transit уступает почти всем аналогам, а его проходимость по местности удручает. Функционал «начинки» этой системы РЭБ не испытывался в боевых условиях, поэтому реальный потенциал «Грозы-С» оценить сложно.

«Гроза-Р»

Белорусские инженеры хотели сделать легкую, мобильную систему борьбы с беспилотниками. На первый взгляд, им это удалось, но не без нюансов.

Радикальной стала идея использовать в качестве основы страйкбольную винтовку Cyma CM0011. Она тоже была придумана и изготовлена китайскими специалистами. Антенны, сошки и прицел закрепили на винтовке стандартными планками, которые идут в комплекте с этими винтовками. Но проблема в том, что планки пластмассовые. То есть, по сути, на игрушечном оружии закрепили серьезную радиотехнику с помощью пластмассовых крепежей.

Игрушечная армия

Белоруссия сейчас не способна обеспечить достойным и эффективным вооружением свою армию, и уж тем более иностранных покупателей. Белорусские инженеры пока что ничем не удивляют, только пластмассовой винтовкой и «газелью» с радиоэлектроникой.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Белорусские системы РЭБ будут малоэффективны в реальном бою

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сирия, ливия, системы рэб, бпла, беспилотники,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети