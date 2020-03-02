В Кургане местный житель хотел взорвать дом из-за того, что у него отключили электричество

В Кургане мужчина грозился взорвать жилой дом из-за того, что у него в квартире отключили электричество.

Инцидент произошел 2 марта - он сам позвонил в полицию и рассказал об угрозе сотрудникам МВД.

Мужчина жил в доме №134 на улице Коли Мяготина, у него внезапно пропал свет, курганец решил "мстить". На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, жильцов расположенных рядом квартир пришлось эвакуировать.

"В ходе проведения комплекса необходимых первоочередных мероприятий установлено, что опасность для жильцов дома отсутствует", - сообщили Накануне.RU в полиции.