12 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга задержали пару авиадебоширов: они познакомились прямо в самолете

В аэропорту Екатеринбурга задержали пару, нарушавшую общественный порядок на борту самолета.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, 29 февраля в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что к приземлившемуся самолету "Бишкек – Екатеринбург" срочно требуется наряд полиции. Прибывшие на место силовики задержали двух жителей Екатеринбурга: 46-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Оба были пьяны.

Транспортные полицейские, опросив экипаж, выяснили, что пара познакомилась прямо в самолете, а во время полета стала нарушать общественный порядок. Новые знакомые громко разговаривали, на замечания никак не реагировали и ругались грубой нецензурной бранью. Кроме этого, во время полета мужчина отказывался занять свое место и покурил в туалете.

Оба пассажира были доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции. На женщину был составлен один административный протокол, а на ее приятеля - сразу три.

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В аэропорту Екатеринбурга задержали пару авиадебоширов: они познакомились прямо в самолете

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Теги: дебоширы, Кольцово, полиция



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