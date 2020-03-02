В Челябинске из-за жалобы приостановлено заключение контракта по обустройству светофорных объектов

В Челябинское УФАС поступили жалобы на аукцион по обустройству пересечений дорог и пешеходных переходов периферийным оборудованием светового регулирования АСУДД с начальной ценой 23 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Аукцион проводит управление дорожного хозяйства города. Победителем признано АО "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление", которое предложило выполнить работы за 19,5 млн руб. Однако из-за жалобы УФАС потребовало приостановить заключение контракта в части подписания его заказчиком.

Жалобы поступили от ООО "Городские технологии". Заявитель считает, что при проведении аукциона были нарушены требования законодательства о контрактной системе. В частности, в Техническом задании отсутствует точное указание на местоположение устанавливаемых светофорных объектов, не конкретизировано точное количество устанавливаемых светофорных объектов на пересечении автомобильных дорог Новоградский проспект и улица Героя России Родионова.

Рассмотрение жалобы назначено на 4 марта.