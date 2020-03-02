В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Глава Минэнерго России Александр Новак считает, что в идеале газификация регионов в России должна составлять 83%. Оставшиеся 17%, по подсчетам экспертов министерства, - это доля других видов энергоносителей, которые используются для отопления, бытовых нужд и т.д. Об этом Новак рассказал на парламентских слушаниях по проблемам газификации в регионах.

Министр отметил, что сейчас уровень газификации по федеральным округам выглядит крайне неравномерным. Так, высокий уровень газификации – более 70% - существует в Центральном, Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Средний уровень газификации – 64% - в Северо-Западном федеральном округе. А в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах он крайне низкий – 16,9%, передает корреспондент Накануне.RU.

"На такой низкий уровень газификации влияют большие расстояния, малая плотность населения, отсутствие магистральной инфраструктуры, а также традиционное использование угля как энергоносителя", - заметил министр. Он подчеркнул, что в некоторых из плохо газифицированных по сети регионах начинает приобретать большую популярность использование сжиженного природного газа.

Проблема "последней мили" остается актуальной.

Новак рассказал, что Россия находится на третьем месте в мире по уровню потребления газа населением после Нидерландов и Великобритании. Но при этом он отметил важную проблему: несмотря на то, что уровень газификации (то есть доступности получения газа) растет, уровень потребления остается на прежнем уровне.

Министр рассказал, что главный документ, согласно которому в регионе проходит создание инфраструктуры – план газификации субъекта Федерации, такие планы утверждены в 76 регионах, еще в пяти субъектах действуют иные программы. Глава Минэнерго раскритиковал подготовку и актуализацию этих программ, их низкое качество.

По словам Новака, сейчас полностью газифицированы 11 регионов, к 2025 году должны быть полностью газифицированы еще 23 региона. В остальных, впрочем, проблема будет решаться больше десятка лет.

Одной из главных проблем газификации в тех регионах, где магистральная инфраструктура все-таки существует, министр назвал недостаточную пропускную способность. Так, по его словам, из более чем 4 тыс. газораспределительных станций, существующих в России, почти 450 (то есть более 10%) являются "запертыми", то есть к таким ГРС не могут подключаться новые потребители, появляющиеся в регионах.