Украина может пойти на обмен пленными уже в марте

Начались переговоры по обмену пленных в украинском конфликте – первые после того как на посту советника президента по Украине Дмитрий Козак сменил Владислава Суркова.

Как напоминает Infox, для Украины Сурков был крайне неудобным переговорщиком, поскольку в отношении нее он всегда занимает крайне жесткую позицию. Козак тоже достаточно жесткий переговорщик, однако считается, что его фигура будет более компромиссной в таких сложных и многофакторных переговорах, как диалог с официальным Киевом.

Как сообщает издание, Дмитрий Козак встретился с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Официально речь на переговорах шла об обмене пленными по формуле "всех на всех", принципиальная договоренность о чем была достигнута на саммите нормандской четверки, который прошел в Париже в декабре 2019 года. Украинская сторона не исключает, что обмен пленными может состояться уже в марте.

Напомним, что на Украине назначение Козака на новую должность восприняли с надеждой.