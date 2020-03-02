12 Сентября 2020
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Пантелеймоновка, Донбасс, обстрел, ДНР (2015) | Фото: Накануне.RU

Украина может пойти на обмен пленными уже в марте

Начались переговоры по обмену пленных в украинском конфликте – первые после того как на посту советника президента по Украине Дмитрий Козак сменил Владислава Суркова.
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Как напоминает Infox, для Украины Сурков был крайне неудобным переговорщиком, поскольку в отношении нее он всегда занимает крайне жесткую позицию. Козак тоже достаточно жесткий переговорщик, однако считается, что его фигура будет более компромиссной в таких сложных и многофакторных переговорах, как диалог с официальным Киевом.

Как сообщает издание, Дмитрий Козак встретился с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Официально речь на переговорах шла об обмене пленными по формуле "всех на всех", принципиальная договоренность о чем была достигнута на саммите нормандской четверки, который прошел в Париже в декабре 2019 года. Украинская сторона не исключает, что обмен пленными может состояться уже в марте.

Напомним, что на Украине назначение Козака на новую должность восприняли с надеждой.

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Украина может пойти на обмен пленными уже в марте

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Теги: Козак, Сурков, Украина, пленные



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