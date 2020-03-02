В Нижневартовске дочери ветерана Великой Отечественной войны вручили медаль к 75-летию Победы

Глава города Василий Тихонов, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская и заместитель губернатора Югры Александр Тиртока вручили медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Наталье Федченко, отец которой прошёл всю войну, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Войну Наталья Федченко встретила ребёнком. Она жила на хуторе Смелый, который расположен неподалеку от брянских лесов. Его захватили в самом начале войны. Наталья прожила в оккупации ровно четыре года. Её отец ушёл воевать очень рано, оставив в родном хуторе жену с тремя детьми. По словам дочери ветерана, немецкие оккупанты постоянно издевались над жителями захваченных территорий: заставляли жить впроголодь, спать в окопах, мстили за деятельность партизан.

"Может быть, над нами не так сильно бы издевались, но у нас под селом были партизаны. Немцы не могли с ними справиться, потому что один наш старичок передавал информацию обо всех засадах и рейдах. Несмотря на то, что еды у нас было очень мало, мы находили, что отдать добровольцам в лес", - рассказывает Наталья.

Были и моменты, когда она вместе с односельчанами оказывалась на грани смерти.

"Однажды немцы собирались сжечь в хате всех, кто остался на хуторе. Нас согнали в одно здание, принесли керосин. Мы на тот момент уже слышали, что нацисты так делали раньше в других деревнях. Спас нас полицай вместе со старостой села, которые чудом уговорили их выпустить нас", - сказала Федченко.

Немцы отступили внезапно, вспоминает вартовчанка. На следующий день после того, как они ушли из села, Наталья Федченко с матерью поднялись на холм и увидели, как по полю летит рысак со всадником. Всадник кричал: "Не бойтесь, мы русские! Мы прогнали немцев, вы можете их больше не бояться!".

Припасов на хуторе не осталось – немцы забрали их с собой. Жителям освобожденных территорий еще долго приходилось круглосуточно работать на полях, выбиваясь из сил, чтобы в деревне была еда. Отец ветерана вернулся домой только в октябре 1945 г., до этого момента семья считала его погибшим. 1 марта Наталье Федченко исполнилось 88 лет, но немецкая речь до сих пор вызывает у нее дрожь, возвращая к жизни детские страхи.

Сейчас она находится в больнице на плановой диспансеризации, в связи с этим не смогла посетить награждение ветеранов в ДК "Октябрь", которое состоялось на днях. Тихонов, Тиртока и Воликовская, приехав в больницу, вручили ей юбилейную медаль, выпущенную к 75-летию со дня Победы.