12 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале подрядчик пригрозил остановить вывоз мусора из-за задолженности регоператора

В Озерске директор компании "Чистый город", которая занимается вывозом мусора, обратился в прокуратуру области с просьбой принять меры реагирования к регоператору ООО "Спецсервис" из-за задержки по оплате услуг по сбору и транспортировки ТКО. Подрядчик заявил о задолженности за пять месяцев и предупредил о снятии с себя ответственности за невывоз мусора, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение директора организации опубликовано в группе движения "Зеленый город". В нем он говорит о задолженности регоператора за пять месяцев.

"Указанные средства необходимы ООО "ТК Чистый город" для содержания машинопарка и контейнеров для ТКО, выплаты зарплат, налогов, страховых взносов, заправки автотранспорта. В существующих условиях мы вынуждены производить займы, нести дополнительные расходы в виде выплат процентов, неустоек, что негативно сказывается на деятельности предприятия", - говорится в обращении.

В связи с этим прокуратуру просят принять меры к регоператору.

"В свою очередь ООО "ТК Чистый город" предупреждает о снятии с себя ответственности за невывоз ТКО с территории Озерского городского округа из-за отсутствия денежных средств необходимых для заправки топливом и для ремонта автотранспорта", - отмечается в обращении.

В ответе прокуратуры говорится, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено. Органы прокуратуры не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. При этом заявителю предложено взыскивать задолженность через суд.

"Но пока будут идти суды, вывоз мусора в Озерске может полностью прекратиться. Под угрозой может оказаться не только повседневная работа по вывозу отходов с контейнерных площадок, но и весенняя уборка территории города к майским праздникам", - считают в движении "Зеленый город".

В минэкологии Челябинской области сообщили, что задолженность между "Спецсервис" и подрядчиком составляет не более двух месяцев и сформировалась на начальном этапе работы регионального оператора.

"В настоящее время достигнута взаимная договоренность о погашении задолженности, никаких предпосылок к приостановке или срывам графика вывоза ТКО нет", - отметили в министерстве.

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На Южном Урале подрядчик пригрозил остановить вывоз мусора из-за задолженности регоператора

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Теги: вывоз мусора, ТКО, регоператор, мусорный коллапс,



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