На Среднем Урале глава МУП "Благоустройство" присвоил около 2 миллионов рублей

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело 46-летнего бывшего руководителя МУП Сысертского городского округа "Благоустройство". Его обвиняют в присвоении в особо крупном размере и служебном подлоге.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в 2014-2019 годах директор фиктивно принял на работу четырех человек. Им исправно начислялась заработная плата, но какой-либо деятельности на данном предприятии они не выполняли, а "заработанные" таким способом деньги глава МУП забирал себе.

В общей сложности ущерб муниципальному предприятию составил более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Как отметили в следствии, теперь уже бывший руководитель свою вину признал и даже вернул часть денег.

Сейчас его уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.