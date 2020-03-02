Кудрин про меры из президентского послания: "Они постоянные, а источник их финансирования – временный"

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выразил недовольство схемой, по которой будут финансироваться меры социальной поддержки, озвученные в президентском послании Федеральному собранию. На расширенном заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам аудитор отметил, что меры предлагаются постоянные, а источник их финансирования пока видится временным – это пополнение бюджета за счет средств от продажи акций Сбербанка (по сути – за счет Фонда национального благосостояния).

Кудрин отмечает, что эти меры поддержки могут положительно сказаться на экономической активности населения, передает корреспондент Накануне.RU. Но при этом у плана есть и слабые стороны. Глава СП заметил, что объем расходов на исполнение мер послания больше, чем объем доходов, так что реализация мер поддержки предусматривает перераспределение бюджета. Впрочем, она будет незначительной – спасибо продаже Сбербанка. Кудрин напомнил, что за счет смены собственника Сбербанка бюджет получит в 2020 году 500 млрд руб., в 2021 году – 300 млрд руб., в 2022 году – 400 млрд руб. Но следующая бюджетная трехлетка пока видится без таких крупных дополнительных поступлений.

"С точки зрения аудита хотел бы обратить внимание на то, что меры из послания – постоянные, а источник их финансирования – продажа банка – временный. За горизонтом трехлетки нам нужен будет другой источник финансирования: или перераспределение средств, или дополнительный доход", - заметил Кудрин.