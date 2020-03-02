У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердился коронавирус

Коронавирус подтвержден у россиянина, вернувшегося из Италии. Об этом сообщает Mash, а также РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

Напомним, мужчина находится в столичной инфекционной больнице №1 – это некий Давид Б. Как сообщалось, специалисты управления Роспотребнадзора подтвердили, что гражданин РФ с подозрением на коронавирус госпитализирован в Москве.

Отмечалось, что пациент продолжает проходить комплекс диагностических мероприятий, точный диагноз станет известен только после получения результатов исследований.

Мужчина, по некоторым данным, лежал в общей палате с другими больными - как такое могли допустить медики, пока неизвестно. Родственников Давида сейчас тоже проверяют.