12 Сентября 2020
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Образование Приволжский ФО Пермский край
Ирина Горбунова (2020) | Фото: delint.ru

За поборы в пермском лицее накажут заместителя директора, а не депутата Горбунову

Департамент образования Перми подвел итоги проверки лицея №9, где разгорелся конфликт якобы из-за травли ребенка, родители которого не сдали деньги на учебники. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на замглавы администрации города Людмилу Гаджиеву, факт поборов в школе действительно был подтвержден. Однако это произошло в другом классе.

Деньги на учебники по математике в редакции Петерсона собирали в третьих классах. Ирина Горбунова тогда не была назначена директором, а потому к дисциплинарной ответственности привлекут не ее, а ее заместителя. Будет объявлен выговор.

Информация о травле ребенка, чьи родители отказались сдавать средства, не подтвердилась. При этом мальчику все же рекомендуют перейти на индивидуальную систему обучения: на дому или нейтральной территории в психологическом центре. Кроме того, в марте школьнику готовы дать оздоровительную путевку в Усть-Качку.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, после скандала депутат городской думы и директор лицея Ирина Горбунова была отстранена на время проведения проверки.

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За поборы в пермском лицее накажут заместителя директора, а не депутата Горбунову

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Теги: Ирина Горбунова, лицей №9, учебники, травля, директор, отстранение



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