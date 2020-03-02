12 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
криминал преступление нож (2008) | Фото: www.lasky.ru

На Ямале найден возможный убийца двух женщин и ребёнка – жертвы получили 51 удар ножом

Следователи установили обстоятельства гибели в 2000 г. двух женщин и шестилетнего ребёнка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.
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В июле 2000 г. в Надыме в квартире жилого дома нашли тела 28-летней матери и шестилетнего сына. В октябре того же года в другой квартире при схожих обстоятельствах обнаружено тело еще одной молодой женщины. В 2019 г. следователи смогли выйти на подозреваемого – жителя Надыма 1978 г.р. Ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, в июле 2000 г. обвиняемый пришёл в гости к пострадавшей, избил её молотком, изнасиловал и, желая скрыть следы преступления, 11 раз ударил жертву ножом. Испугавшись, что сын погибшей сможет его опознать, злоумышленник трижды ударил его молотком по голове и 18 – ножом в область груди и живота. В октябре предполагаемый убийца во время застолья несколько раз ударил вторую жертву молотком и 22 – ножом. Фигурант дела признал вину, сотрудничал со следствием. Дело ушло в суд.

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На Ямале найден возможный убийца двух женщин и ребёнка – жертвы получили 51 удар ножом

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Теги: убийство, мать, сын, жертва, преступник, обвиняемый



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Развитие сюжета:

Ранее 19.08.2020 07:55 Мск На Ямале убийца двух женщин и маленького ребёнка получил солидный срок

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