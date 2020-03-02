Поклонская напутствовала православных на Великий пост: "Лучше съесть бутерброд с "Докторской", чем наговорить гадостей ближнему"

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, которая долгое время была ревностной христианкой, напутствовала подписчиков своего канала в Telegram в первый день Великого поста:

"Полетели вон из холодильника мясные котлетки, сосиски, колбаски, отварные курочки... Наверное, что-то перепало и хвостатым-усатым мурлыкам — ведь кошечки не постятся.

Встречая Великий пост, нам нужно помнить о том, что хуже всего наговорить гадостей ближнему, чем съесть бутерброд с "Докторской". Пост — это не время страданий. Это период работы над собой. Особенно следим за тем, чтобы дарить родным и коллегам любовь, а не бросаться с укорами на каждого, кто попался вам на пути со стейком или куриной ножкой.

Мы все идём по дороге к Пасхе. Это день, когда окончательно растает снег и распустятся весенние цветочки — не только на улице, но и в наших сердцах".