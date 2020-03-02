12 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Кремль ответил на сообщения о планах Путина возглавить списки "ЕР" на выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременной информацию том, что Владимир Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму.

По его словам, никаких действий в этом направлении не ведется, передает "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщили о возможной стратегии "Единой России" для ближайших думских выборов. Так, "Коммерсант" со ссылкой на источники пишет, близкие к администрации президента, что партия сделает ставку на одномандатные округа.

Также источники издания не исключают сценария, при котором на думских выборах списки "Единой России" возглавит Владимир Путин.

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Кремль ответил на сообщения о планах Путина возглавить списки "ЕР" на выборах в Госдуму

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Теги: владимир путин, единая россия, выборы в госдуму



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Ранее 02.03.2020 07:19 Мск Путин может возглавить списки "Единой России" на выборах в Госдуму

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