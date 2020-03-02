Член пермского штаба ОНФ получил должность в администрации губернатора

Член пермского штаба ОНФ и политконсультант Николай Иванов назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что в 2005-2006 г. Николай Иванов являлся пресс-секретарем губернатора Прикамья. В различные годы работал в газетах "Звезда", "Российская газета", "КоммерсантЪ". Руководил управлением по связям с общественностью в компании "Новогор-Прикамье".