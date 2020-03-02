12 Сентября 2020
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Алла, маска, коронавирус (2020) | Фото: Instagram

Закрывая границы для стран с коронавирусом, Россия все делает правильно – эксперты

Эксперты считают, что принимаемые Россией меры по ограничению контактов с другими государствами во время вспышек коронавирусной инфекции – это нормальная практика, и никаким "железным занавесом" здесь и не пахнет.

Так, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа на пресс-конференции в НСН отметил, что приостанавливается туристическое, а не деловое общение между странами. В целом депутат полагает, что вокруг ситуации поднята излишняя шумиха. "В США коронавирусом заболели несколько десятков человек, а обычным гриппом уже переболели 40 млн, из последних 12 тыс. умерли. И это никак не повлияло на фондовые рынки, никакие границы не закрывались", - отметил парламентарий. Он считает, что в этот раз (имеется в виду вспышка вирусного заболевания) паника поднялась из-за беспрецедентных мер, принятых Китаем. А тот, в свою очередь, стал очень суетиться из-за своего выросшего влияния: во время вспышек гонконгского и свиного гриппа КНР не играла такую значимую роль в мировой экономике как сейчас.

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма говорит, что сейчас Россия действует по существующим алгоритмам, обязательным для любого государства.

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Закрывая границы для стран с коронавирусом, Россия все делает правильно – эксперты

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Теги: коронавирус, covid-19, профилактика



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