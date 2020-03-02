12 Сентября 2020
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Ольга Любимова, министр культуры в Оперном театре Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый министр культуры России высказалась о непростой ситуации с "Коляда-театром"

Новый министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала ситуацию с известным уральским драматургом Николаем Колядой, который жаловался на непростое финансовое положение своего театра.

Напомним, недавно творческий деятель написал письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он просил взять "Коляда-театр" на областное финансирование или помочь каким-то другим способом. Позже региональное правительство пообещало поддержку.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Ольга Любимова, которая находится сегодня в Екатеринбурге, поделилась своим видением ситуации.

"Мы с коллегами сегодня обсудили эту проблему и говорили о том, что в регионе планируется грант. В свою очередь, если вы помните, это обращение было и в министерство культуры. Мы очень любим труппу Коляды и всегда ждем их в Москве", - заявила министр.

Напомним, вечером Ольга Любимова вместе с режиссером Никитой Михалковым и губернатором Евгением Куйвашевым посетит специальный показ лучших фрагментов из серии спектаклей "Метаморфозы".

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Новый министр культуры России высказалась о непростой ситуации с "Коляда-театром"

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Теги: Коляда-театр, Любимова, Екатеринбург



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