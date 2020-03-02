Экс-замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль возле дома

Бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП в Москве.

Трагедия случилась днем 1 марта возле его дома. Как сообщает РЕН ТВ, водитель фургона Ford Transit совершил наезд, двигаясь задним ходом по дворе. Военачальника госпитализировали с тяжелыми травмами, 2 марта он скончался. Возбуждено уголовное дело.

Шуралев - советский военачальник, генерал армии. С 1990 года до декабря 1991 года был замминистра обороны СССР, а с декабря 1991 года служил начальником высших офицерских курсов "Выстрел" имени Маршала СССР Шапошникова. С апреля 1992 года вышел в запас. Являлся ведущим аналитиком Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ.

3 апреля Шуралеву должно было исполниться 85 лет.