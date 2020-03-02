12 Сентября 2020
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Ольга Любимова (2020) | Фото: Накануне.RU

Министр Любимова заявила об увеличении сумм для поддержки дебютного кино

Министр культуры РФ Ольга Любимова, находясь с визитом в Екатеринбурге, заявила об изменении подходов в господдержке начинающих кинематографистов и документалистов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Конечно, у нас есть поручение президента и мы сами давно понимали эту необходимость. Хорошо, что столетие ВГИКа послужило таким хорошим поводом для того, чтобы изменить сам подход к конкурсу дебютного кино", - сказала она.

По ее словам, появится уникальный шанс увеличить сумму поддержки, исходя только из того, каким будет проект.

"Необязательно поддерживать каждый проект. Будут рассматриваться и проекты тех режиссеров, которые сумели доказать, что их творчество не укладывается в стандартные суммы поддержки, и они нуждаются в увеличении: мы к этому готовы. Нужно понимать, что поддержка нужна не только игровому кино, о котором мы говорим. Нам необходимо следить, чтобы большое количество дебютов было и в не игровом кино, и в анимационном. Также, с точки зрения документации, нужно немного упростить систему подачи, поскольку мы прекрасно понимаем, что молодые ребята, которые готовят эти комплекты документов, у них нет таких же возможностей, как у больших серьезных компаний и лидеров отечественного производства", - пояснила министр.

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Министр Любимова заявила об увеличении сумм для поддержки дебютного кино

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Теги: Ольга Любимова, дебютное кино



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