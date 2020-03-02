Глава депздрава Югры прошёл в полуфинал конкурса "Лидеры России"

В Москве состоялось открытие полуфинала конкурса "Лидеры России 2020" по специализации "Здравоохранение". Из 9,7 тыс. подавших заявки участников, в полуфинал вышли 237 управленцев из 54 регионов России, из них 16 – из УрФО. Югру в полуфинале представляет директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский. Он сдал ретест на 1,7 тыс. баллов при минимально необходимых для прохода 1,5 тыс., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Полуфинал специализации проходит 1-2 марта. Конкурсанты должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 3 марта участники первенства примут участие в мастер-классах, которые проведут министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В тот же день состоится большая стратегическая сессия по развитию национального проекта "Здравоохранение".

4 марта 100 победителей-полуфиналистов смогут побороться за победу в финале специализации. 5 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.

"Конкурс – уникальная возможность в ближайшие дни приобрести новых друзей, а возможно и тех, с кем вместе будем работать. Участие в специализации "Здравоохранение" - хорошая проверка для самого себя, подходишь ли ты для работы в системе здравоохранения", - сказал Добровольский.