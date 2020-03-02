В школах Москвы отменили все массовые мероприятия и занятия в бассейнах

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей об эпидемии коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ в школах.

Согласно документу, образовательным учреждениям предписывается отменить выездные и массовые мероприятия, а также занятия в бассейнах.

Кроме того, в учебных заведениях вводят "утренние фильтры" перед занятиями, детям в течение дня будут измерять температуру. Учеников с признаками заболевания нужно незамедлительно изолировать от коллектива и сообщить в медучреждение, говорится в документе.

Сотрудники департамента говорят, что раньше таких жестких приказов не было. Они предполагают, что меры связаны с коронавирусом, сообщает в Telegram-канале RT.

Как сообщалось, в Москве специалисты управления Роспотребнадзора подтвердили, что мужчина с подозрением на коронавирус находится в столичной инфекционной больнице №1 - это Давид Б., который недавно вернулся из Италии.

Информацию подтвердили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Московские медслужбы, однако, заявили, что пока окончательный диагноз не установлен.

Ранее китайские дипломаты призвали столичных чиновников не превращать борьбу с коронавирусом в дискриминацию. В середине февраля Мосгортранс приступил к мониторингу обстановки в общественном транспорте мегаполиса в связи со вспышкой китайского коронавируса.