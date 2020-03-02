Блогер Катя Диденко придет рассказывать о смерти мужа от сухого льда в программу к Андрею Малахову

Блогер Екатерина Диденко, чьи муж и друзья погибли в выходные в сауне из-за "опыта" с сухим льдом, появится в "Прямом эфире" Андрея Малахова. Об этом сам телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

В сети уже пишут, что ситуация вполне годится для сценария сериала "Черное зеркало": девушка продолжает активно вести "прямой эфир" своей жизни в соцсетях в момент смерти близких, а на фото из студии программы и вовсе безоблачно улыбается вместе с Малаховым. Последнему, к слову, тоже перемывают косточки: в 24-часовом цикле "сторис" в Instagram у Андрея и ползание на коленях перед зрителями в честь прощеного воскресения, и вечеринка в баре, и обнимашки с блогером, рассказывающем о смерти мужа днем ранее. Кстати, многие в комментариях Малахову пишут, что видели его в Храме Христа Спасителя.

Диденко комментарии на своей странице в Instagram отключила, а вот Малахову пользователи пишут: "Андрей, здравствуйте! Я очень надеюсь, что в своей передаче вы не будете освещать трагедию, произошедшую на днях, имею ввиду блогера недопровизора, в которой погибло 3 человека, и с остальными неизвестно что. Девушка пытается заработать на горе родственников и друзей и ей видимо человеческие эмоции чужды. Не надо делать популярными моральных уродов. В обществе и так много для меня непонятного и странного, что сейчас происходит, мир перевернулся и полная подмена понятий, и к сожалению это видят дети, не думаю что вы хотите именно такого будущего для своего ребёнка, где ради популярности в интернете, даже смерть близких людей не является помехой".