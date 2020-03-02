12 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле завершились поиски 24-летней девушки: две недели она пропадала у возлюбленного

В Нижнем Тагиле завершились поиски 24-летней Жанны Д. - оказалось, что около двух недель она жила у своего друга.
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Девушка пропала 17 февраля. В тот день она ушла из дома и оставила записку, в которой просила ее не искать. Родственники забили тревогу и обратились в полицию, также подключились волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", розыски Жанны завершены.

"Найдена, жива", - коротко отметили в отряде.

По данным тагильских СМИ, все время со дня исчезновения девушка проводила со своим возлюбленным и не желала внимания со стороны родных. Полицейским удалось связаться и поговорить с ней, и поскольку она совершеннолетняя, а опасность для жизни отсутствует, поиски было решено прекратить.

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В Нижнем Тагиле завершились поиски 24-летней девушки: две недели она пропадала у возлюбленного

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Теги: девушка, поиски, Нижний Тагил



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