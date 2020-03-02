В Нижнем Тагиле завершились поиски 24-летней девушки: две недели она пропадала у возлюбленного

В Нижнем Тагиле завершились поиски 24-летней Жанны Д. - оказалось, что около двух недель она жила у своего друга.

Девушка пропала 17 февраля. В тот день она ушла из дома и оставила записку, в которой просила ее не искать. Родственники забили тревогу и обратились в полицию, также подключились волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", розыски Жанны завершены.

"Найдена, жива", - коротко отметили в отряде.

По данным тагильских СМИ, все время со дня исчезновения девушка проводила со своим возлюбленным и не желала внимания со стороны родных. Полицейским удалось связаться и поговорить с ней, и поскольку она совершеннолетняя, а опасность для жизни отсутствует, поиски было решено прекратить.