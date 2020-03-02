12 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург (2016) | Фото: museum.ru

Руководители ведущих музеев мира приедут в Екатеринбург в августе, оценить перспективы Эрмитажа на Урале

Международный консультативный совет обсудит перспективы появления Эрмитажа в Екатеринбурге, заявил директор екатеринбургского Музея изобразительных искусств Никита Корытин. По его словам, это закрытый клуб директоров музеев мира, который работает при Эрмитаже уже 25 лет. В него входят бывшие и нынешние руководители Лувра, нью-йоркского музея Метрополитен и так далее - 12 человек с самой серьезной репутацией. В первый раз за всю историю существования совета они приедут Екатеринбург в конце августа.

"Мы лоббировали это три года, для того, чтобы показать эти два объекта: фондохранилище на Вайнера, 16 и музей на Вайнера, 11. Это будет последний уик-энд августа, когда мы как раз будем показывать, что можно сделать в регионе совместно с Эрмитажем. Обычно совет собирается в Санкт-Петербурге и в 26 год существования организации эти люди приедут в Екатеринбург. Для нас важно показать, как Эрмитаж развивается в сторону региона, потому что есть "Эрмитаж-Сибирь", строится "Эрмитаж- Дальний Восток", есть "Эрмитаж-Казань" и теперь "Эрмитаж-Екатеринбург", - рассказал Корытин.

Ольга Любимова, стройка(2020)|Фото: Накануне.RU

"Первая выставка [музея "Эрмитаж-Урал"] будет посвящена живописи и скульптуре Франции XIX века, сейчас мы находимся в плотной работе с Эрмитажем. Мы согласовали выставочный план на три года вперёд. Одна выставка будет связана с отечественным искусством, одна посвящена западноевропейскому, поскольку Эрмитаж это всё-таки в первую очередь музей европейского искусства с мощнейшими коллекциями, и основные страны, которые входят сюда, это Франция, Нидерланды и Испания", - рассказал он.

Речь о перспективах "Эрмитажа-Урал" шла на встрече екатеринбургских деятелей культуры с профильным министром Ольгой Любимовой, которая сегодня находится с визитом в городе.

Ольга Любимова, Александр Высокинский(2020)|Фото: Накануне.RU

Ольга Любимова, Александр Высокинский, Павел Креков(2020)|Фото: Накануне.RU

Ольга Любимова, Александр Высокинский, Павел Креков(2020)|Фото: Накануне.RU

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Руководители ведущих музеев мира приедут в Екатеринбург в августе, оценить перспективы Эрмитажа на Урале

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Теги: международный консультативный совет, музей, эрмитаж



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