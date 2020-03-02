Онуфрий: нужно исправить ошибку Фанара и определить его место в православии

Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что, выдав томос украинским раскольникам, экуменический патриарх Варфоломей совершил церковно-каноническое преступление, которое предстоит исправить. Об этом он сказал на радио в Черногории, куда прибыл поддержать местных православных христиан, сообщает Союз православных журналистов.

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Напомним, власти Черногории преследуют цель выдавить из страны каноническую Сербскую Церковь и узаконить местных раскольников по украинскому сценарию. В стране регулярно идут массовые крестные ходы в поддержку Церкви. В одном из них участвовал митр. Онуфрий.

Предстоятель УПЦ отметил, что Варфоломей "узаконил беззаконное", наплевав на существующую Церковь и создав на ее территории свою собственную структуру.

По его мнению, теперь для уврачевания ситуации на Украине необходимо вначале вернутся к той точке, где была совершена ошибка, исправить решение Фанара и определить его роль и место в мировом православии.

Как сообщало Накануне.RU, митр. Онуфрий участвовал в совещании церквей в Аммане, на котором были отвергнуты действия Варфоломея на Украине. Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский считает, что церкви готовы к тому, чтобы пересмотреть роль Фанара в мировом православии.