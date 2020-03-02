Онуфрий: нужно исправить ошибку Фанара и определить его место в православии

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
митрополит украинский онуфрий (2014) | Фото:orthodoxy.org.ua

Онуфрий: нужно исправить ошибку Фанара и определить его место в православии

Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что, выдав томос украинским раскольникам, экуменический патриарх Варфоломей совершил церковно-каноническое преступление, которое предстоит исправить. Об этом он сказал на радио в Черногории, куда прибыл поддержать местных православных христиан, сообщает Союз православных журналистов.
Читайте также:

Напомним, власти Черногории преследуют цель выдавить из страны каноническую Сербскую Церковь и узаконить местных раскольников по украинскому сценарию. В стране регулярно идут массовые крестные ходы в поддержку Церкви. В одном из них участвовал митр. Онуфрий.

Предстоятель УПЦ отметил, что Варфоломей "узаконил беззаконное", наплевав на существующую Церковь и создав на ее территории свою собственную структуру.

По его мнению, теперь для уврачевания ситуации на Украине необходимо вначале вернутся к той точке, где была совершена ошибка, исправить решение Фанара и определить его роль и место в мировом православии.

Как сообщало Накануне.RU, митр. Онуфрий участвовал в совещании церквей в Аммане, на котором были отвергнуты действия Варфоломея на Украине. Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский считает, что церкви готовы к тому, чтобы пересмотреть роль Фанара в мировом православии.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Онуфрий: нужно исправить ошибку Фанара и определить его место в православии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, церковь, раскол, Фанар, Варфоломей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети