В трех муниципальных округах Прикамья объявлены выборы

В трех муниципальных округах Пермского края объявлены выборы депутатов в муниципальные думы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе избиркома Прикамья.

Речь идет о Бардымском, Еловском и Кишертском муниципальных округах. Напомним, в октябре прошлого года в заксобрании Прикамья было принято решение о преобразовании этих районов в муниципальные округа. Выборы назначены на 17 мая.

Процедура выдвижения кандидатов продлится 20 дней.

Также избирком готовится к проведению довыборов в заксобрание Пермского края, голосование намечено на 26 апреля. Напомним, ранее готовность представить своих кандидатов высказали семь политических партий.