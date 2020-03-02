12 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Андрей Шишкин, директор Оперного театра, Ольга Любимова, министр культуры (2020) | Фото: Накануне.RU

"Как застряло, так и упадет, а внизу 100 человек". Директор Оперного попросил у Любимовой денег на замену оборудования

Директор Оперного театра Екатеринбурга Андрей Шишкин попросил финансовой помощи у нового министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая сегодня находится с визитом в столице Урала. По словам Шишкина, нужно новое оборудование, поскольку старое не только устарело, но и отказывается работать. Освоить средства он считает возможным за летний период.
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"К примеру, в прошлую пятницу внутри тумблера произошло закипание между сегментами и у нас всё встало. Это пульт, который управляет штанкетами, и мы как штанкет подняли, так и зависли. Мне позвонили, я был в командировке, и спросили, что делать. Я сказал - играйте, и мы играли весь спектакль балета на одной картине. На самом деле, это очень опасно, поскольку штанкет как резко завис, так может резко упасть, а на сцене во время балета бывает 102 человека одновременно, в опере 51 человек, и так далее. Это огромная проблема и хотелось бы за летний период поменять всю электронику", - поделился проблемами руководитель театра.

Андрей Шишкин, директор Оперного театра, Ольга Любимова, министр культуры(2020)|Фото: Накануне.RU

Оперный театр, Екатеринбург(2020)|Фото: Накануне.RU

Штанкет - это приспособление в виде металлической штанги на тросах, служащее для крепления элементов сценических декораций, задников, кулис и прочего.

В числе нового оборудования директор описанного попросил и новый проектор, поскольку тот, который Министерство культуры профинансировало театру в 2016 году, устарел. "Техника уходит намного дальше, фокус, который даёт этот проектор, не позволяет залить светом все зеркало сцены. Также энергетически по люменам проседает, и когда видеопроекция используется с постановочным светом, то картинки в принципе не видно", - рассказал он.

Светлана Учайкина, Павел Креков, Андрей Шишкин, Ольга Любимова(2020)|Фото: Накануне.RU

Ольга Любимова, министр культуры, Светлана Учайкина министр культуры Свердловской области, Андрей Шишкин, директор Оперного театра(2020)|Фото: Накануне.RU

По его словам, стали возникать проблемы с технической частью, здание старое, плита перекрытия между этажами стала прогибаться. Поэтому Оперный театр просит деньги на проектирование сценической части вместе с проектированием зрительской части.

Напомним, сегодня новый министр культуры Ольга Любимова вместе с режиссером Никитой Михалковым и губернатором Евгением Куйвашевым посетит специальный показ лучших фрагментов из серии спектаклей "Метаморфозы" в МВЦ "Экспо".

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"Как застряло, так и упадет, а внизу 100 человек". Директор Оперного попросил у Любимовой денег на замену оборудования

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Теги: андрей шишкин, ольга любимова, оперный театр



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