"Как застряло, так и упадет, а внизу 100 человек". Директор Оперного попросил у Любимовой денег на замену оборудования

Директор Оперного театра Екатеринбурга Андрей Шишкин попросил финансовой помощи у нового министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая сегодня находится с визитом в столице Урала. По словам Шишкина, нужно новое оборудование, поскольку старое не только устарело, но и отказывается работать. Освоить средства он считает возможным за летний период.

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"К примеру, в прошлую пятницу внутри тумблера произошло закипание между сегментами и у нас всё встало. Это пульт, который управляет штанкетами, и мы как штанкет подняли, так и зависли. Мне позвонили, я был в командировке, и спросили, что делать. Я сказал - играйте, и мы играли весь спектакль балета на одной картине. На самом деле, это очень опасно, поскольку штанкет как резко завис, так может резко упасть, а на сцене во время балета бывает 102 человека одновременно, в опере 51 человек, и так далее. Это огромная проблема и хотелось бы за летний период поменять всю электронику", - поделился проблемами руководитель театра.

Штанкет - это приспособление в виде металлической штанги на тросах, служащее для крепления элементов сценических декораций, задников, кулис и прочего.

В числе нового оборудования директор описанного попросил и новый проектор, поскольку тот, который Министерство культуры профинансировало театру в 2016 году, устарел. "Техника уходит намного дальше, фокус, который даёт этот проектор, не позволяет залить светом все зеркало сцены. Также энергетически по люменам проседает, и когда видеопроекция используется с постановочным светом, то картинки в принципе не видно", - рассказал он.

По его словам, стали возникать проблемы с технической частью, здание старое, плита перекрытия между этажами стала прогибаться. Поэтому Оперный театр просит деньги на проектирование сценической части вместе с проектированием зрительской части.

Напомним, сегодня новый министр культуры Ольга Любимова вместе с режиссером Никитой Михалковым и губернатором Евгением Куйвашевым посетит специальный показ лучших фрагментов из серии спектаклей "Метаморфозы" в МВЦ "Экспо".