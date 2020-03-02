12 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
экологический пикет в Челябинске, Наталья Котова, (2020) | Фото: Накануне.RU

После жалоб жителей в челябинском микрорайоне "Академ Riverside" построят временную дорогу

Власти Челябинска пообещали обновить проект дороги в "Академ Riverside" после жалоб жителей, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, жители микрорайона "Академ Riverside" записали видеообращение к главе города Наталье Котовой, в котором попросили достроить улицу Наркома Малышева. По словам жителей, они устали ходить по грязи и лужам. В 2013 году застройщик передал в администрацию проект этой улицы, но за семь лет она так и не была достроена.

жители Академ Riverside записали обращение к Наталье Котовой(2020)|Фото: vk.com/cheldeputy

На аппаратном совещании в мэрии Наталья Котова поинтересовалась у главы Калининского района Сергея Колесника видел ли он обращение жителей и сколько в районе таких участков дорог. Колесников рассказал, что в районе два таких участках — Наркома Малышева и 40 лет Победы.

"Там покрытия нет. Надо строить улично-дорожную сеть", - констатировал руководитель района.

"А снег кто убирает на этих участках?" - интересовалась Котова.

"А там нет движения транспорта", - отчитался глава.

"Если вы считаете, что там тротуар, то кто убирает тротуар? Подумайте, после аппаратного ко мне зайдете", - подчеркнула она.

Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов сообщил, что проект, который был передан мэрии в 2012 году, необходимо корректировать.

"Действительно там ничего не строилось. Земля застройщиком передана в КУИЗО. Есть у нас проект 2012 года, который требует корректировки. Мы отработаем предложение и вам доложим, в какие сроки будет откорректирован этот проект", - отметил он.

При этом власти нашли временное решение проблемы. Они планируют построить там временную дорогу из срезки, которую снимают с дорожного покрытия, на период пока будут проводиться проектно-изыскательские работы на строительство капитальной дороги с тротуарами.

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После жалоб жителей в челябинском микрорайоне "Академ Riverside" построят временную дорогу

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Теги: Наталья Котова, дорога, строительство, обращение,



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