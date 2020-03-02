12 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени "дочка" "Газпрома" требует от признанного банкротом "СибНАЦа" десятки миллионов

Совместная российско-вьетнамская компания ""Газпромвьет" требует от признанного банкротом "Сибирского научно-аналитического центра" ("СибНАЦ") десятки миллионов рублей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась на странице "СибНАЦа" на Федресурсе. Сумма требований – 36,2 млн руб., из них 13,4 млн руб. – долг по договору, а 22,8 млн руб. – неустойка.

Компания "Газпромвьет" учреждена компаниями "Газпром" (доля – 51%) и "Петровьетнам" (доля – 49%) для освоения и разработки углеводородных месторождений на территории Российской Федерации.

Напомним, "СибНАЦ" признан банкротом 4 июля 2019 г. Иск подала компания "Инженерное бюро" по причине просроченной более, чем на три месяца кредиторской задолженности в 2,6 млн руб. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении. Сумма требований кредиторов Сибирского научного центра превысила 800 млн руб.

В декабре опубликована рыночная стоимость имущества предприятия. Административное здание по адресу 30 лет Победы, 64 площадью 17 тыс. "квадратов" стоит 680,4 млн руб., нежилые помещения в доме №46 по Пермякова площадью 4,3 тыс. кв. м – 185 млн руб., различные наружные сети – 19,4 млн руб., три земельных участка 98,3 млн руб. То есть общая стоимость всего имущества центра – 983 млн руб., говорится в отчете ООО "Экспертные технологии".

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В Тюмени "дочка" "Газпрома" требует от признанного банкротом "СибНАЦа" десятки миллионов

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Теги: Газпромвьет, СибНАЦ, банкрот, кредитор, требование



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