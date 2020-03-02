12 Сентября 2020
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Ахтем Чийгоз (2017) | Фото: nahnews.org

СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины за незаконное уголовное преследование российских следователей, проводивших предварительное следствие по делу украинского гражданина Ахтема Чийгоза. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что в 2015-2016 гг. следственным управлением СК РФ по Республике Крым расследовалось уголовное дело в отношении Чийгоза. Он участвовал в организации массовых беспорядков в Симферополе 26 февраля 2014 года. Его вина была доказана, а суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

В феврале 2020 года украинская полиция и "прокуратура Крыма" инициировали уголовное преследование троих российских следователей. А замначальника Главного управления "крымской полиции" Сергей Пантелеев без всяких доказательств вынес сообщения о подозрении в совершении преступления. Он обвинил российских следователей в особо тяжком преступлении – нарушении законов и обычаев войны.

По этому факту СК РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).

Напомним, президент России Владимир Путин в 2017 году по просьбе муфтия мусульман Крыма помиловал Чийгоза вместе с Ильми Умеровым. Они были переданы турецким властям.

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СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

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Теги: Украина, Ахтем Чийгоз, следственный комитет



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