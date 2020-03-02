12 Сентября 2020
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Экономика В России Крым
Ласточикно гнездо, Южный берег Крыма (2015) | Фото: Накануне.RU

Ущерб от пребывания Крыма в составе Украины оценили в 2,5 триллиона рублей

Сумма ущерба от пребывания Крыма в составе Украины по самым скромным оценкам составляет порядка 2,5 трлн руб., считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возмещения. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма. Окончательная сумма еще не подсчитана, однако завершить работу планируется до конца 2020 года, передает РИА Новости.

Подсчет ущерба коснется нескольких основных периодов. Речь идет о нахождении Крыма в составе Украины после развала СССР, а также современный период, связанный с созданием водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокад.

"Оккупация (период нахождения Крыма в составе Украины – прим. ред.) длилась десятки лет и принесла Крыму существенный ущерб, который, по самым скромным оценкам, составляет порядка двух с половиной триллионов рублей", – сказал Цеков, слова которого приводит пресс-служба Русской общины Крыма.

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Ущерб от пребывания Крыма в составе Украины оценили в 2,5 триллиона рублей

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Теги: крым, ущерб, украина



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