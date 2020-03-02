У летевшего транзитом через Москву пассажира обнаружен коронавирус

У пассажира, летевшего из Ирана транзитом через московский аэропорт "Шереметьево", обнаружили коронавирус. Об этом сообщило посольство РФ в КНР.

Иностранец прибыл 29 февраля в Пекин рейсом авиакомпании "Аэрофлот".

Все пассажиры, летевшие с ним в самолете, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу.

Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено, заявили в посольстве.

Те, кто сидел в самолете в непосредственной близости от больного, пройдут 14-дневный карантин, среди них двое россиян.

Иран остается одной из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса стран. По официальной информации, число случаев заражения составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.

Как сообщалось, в Москве специалисты управления Роспотребнадзора подтвердили, что мужчина с подозрением на коронавирус находится в столичной инфекционной больнице №1 - это Давид Б., который недавно вернулся из Италии.

Информацию подтвердили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Московские медслужбы, однако, заявили, что пока окончательный диагноз не установлен.