Вдова Стива Джобса не хочет оставлять детям миллиарды умершего мужа

Вдова сооснователя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл не собирается оставлять многомиллиардное наследство детям (у пары трое детей, всего у Джобса было четверо детей).

В интервью The New York Times Лорен заявила, что состояние в $27,5 млрд руб. не будет сосредоточено в одних или нескольких руках.

"Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это, - подчеркнула Пауэлл Джобс. - Стив не хотел этого. Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне", - указала она.

По ее словам, ситуация, при которой небольшая группа людей контролирует значительную сумму денег, "является неправильной и несправедливой", передает ТАСС. "Мы видели это на рубеже XIX-XX веков на примере семей Рокфеллеров, Карнеги, Меллонов и Фордов. Такое накопление опасно для общества. Так не должно быть", - говорит Джобс.