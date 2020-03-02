12 Сентября 2020
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Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Оптимизация здравоохранения: В Перми санитарок "перевели" в уборщицы

В Индустриальном районном суде Перми стартует процесс о восстановлении в должности санитарок, которых "перевели" в уборщицы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в одной из групп "ВКонтакте". В посте говорится, что иск подали три уборщицы "Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра", которые требуют восстановить их в должностях палатных санитарок. Согласно картотеке дел, материалы отнесли в категорию " в связи с увольнением по инициативе работодателя".

Третьим лицом в процессе выступает министерство здравоохранения Прикамья. Получить его комментарий к моменту публикации не удалось.

Первое заседание состоится сегодня, 2 марта, в 14.30.

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Оптимизация здравоохранения: В Перми санитарок "перевели" в уборщицы

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Теги: санитарка, уборщица, иск, министерство здравоохранения Пермского края



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