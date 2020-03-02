В Екатеринбурге с партией фальшивых денег поймали гастролеров из ХМАО

Свердловские сыщики из подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики задержали в Екатеринбурге двух молодых людей 1992 года рождения, которые подозреваются в хранении, перевозке и сбыте поддельных денежных купюр.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, любителями фальшивых банкнот оказались уроженцы одной из бывших союзных республик, имеющие гражданство России. В столицу Среднего Урала они прибыли в декабре 2019 года из Ханты-Мансийского автономного округа, где и зарегистрированы. Передвигались на автомобиле марки Volkswagen Touareg, а постоянного источника дохода молодые люди не имели.

"В период с 28 января по 1 февраля 2020 года сотрудниками ОВД из незаконного оборота изъяты шесть схожих по способу изготовления липовых купюр достоинством 5 тысяч рублей каждая. Фальшивки в целях личного обогащения злоумышленники сбыли в качестве оплаты за продукты питания в различных торговых точках Первоуральска и Каменска-Уральского. Органами внутренних дел установлено, что подозреваемыми с помощью сети Интернет приобретено не менее 20 "фантиков" красного цвета. В ходе обысков по месту жительства фигурантов представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии конфисковали не только подделки, но и травматическое оружие, боеприпасы, наркотическое вещество, банковские карты, зарегистрированные на сторонних лиц, и другие вещдоки.

Сыщики УЭБ и ПК Главка добились через суд Верх-Исетского района Екатеринбурга, чтобы ранее судимого за кражи гастролера по имени Мухамед и его подельника по имени Давуд арестовали и поместили под стражу в одну из камер СИЗО. Криминальный товар, который реализовывала группа нуворишей, визуально отличить от настоящих денег достаточно проблематично. У подделок были и водяные знаки, и даже защитная лента. Проживали сбытчики фальшивок в арендованной квартире из двух комнат на улице Миасская, что в Чкаловском районе областного центра", - поделился подробностями полковник Горелых.

Он также отметил, что по шести выявленным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела, предусмотренные частью 1 статьи 186 УК РФ – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Полиция Свердловской области проводит мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и их возможных соучастников.

Валерий Горелых добавил, что в случаях возникновения сомнения в подлинности денежных купюр необходимо своевременно обращаться в полицию. "Телефон доверия" УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области по линии противодействия фальшивомонетничеству: 8 (343) 358-85-83.