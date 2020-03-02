12 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
алименты, выплата алиментов, рука, ребенок, деньги (2016) | Фото: Сальдовка.ру

В Курганской области отец-алиментщик отправится в тюрьму на полгода

В Зауралье нерадивому отцу дали 6 месяцев в колонии общего режима.

Мужчина не платил алименты на содержание своего ребенка, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

По решению мирового суда мужчина обязан был платить алименты, однако деньги он не платил. Задолженность составила 260 тыс. руб.

Из-за того, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, судимость по которому не погашена, суд приговорил его к реальному лишению свободы.

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В Курганской области отец-алиментщик отправится в тюрьму на полгода

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Теги: алименты, Курган, отец, суд, срок, прокуратура



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