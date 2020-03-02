В Курганской области отец-алиментщик отправится в тюрьму на полгода

В Зауралье нерадивому отцу дали 6 месяцев в колонии общего режима.

Мужчина не платил алименты на содержание своего ребенка, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

По решению мирового суда мужчина обязан был платить алименты, однако деньги он не платил. Задолженность составила 260 тыс. руб.

Из-за того, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, судимость по которому не погашена, суд приговорил его к реальному лишению свободы.