12 Сентября 2020
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

В Иране чиновник скончался от коронавирусной инфекции

В Иране от коронавируса скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при высшем руководителе страны - Совета целесообразности.

Парламент Ирана приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что опасным заболеванием заражены вице-президент Ирана по делам женщин и семьи, замминистра здравоохранения и пятеро депутатов парламента страны.

Иран продолжает оставаться одной из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса стран. По официальной информации, число случаев заражения составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.

Недавно в иранском городе Бендер-Аббас подожгли больницу вместе с пациентами - так местные жители пытались противостоять распространению коронавируса.

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В Иране чиновник скончался от коронавирусной инфекции

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Теги: иран, коронавирус, чиновник



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