"Справедливороссы" предложат выгонять министров "автоматом" за невыполненные обещания

В свердловском отделении партии "Справедливая Россия" предложили автоматически лишать своих постов министров всех уровней за невыполненные проекты. Отвечая на вопрос журналиста Накануне.RU, лидер местного отделения Андрей Кузнецов заявил, что данный проект будет вноситься второй раз. В первый раз данное предложение было отклонено.

"Механизм автоматической отставки федеральных и региональных министров, если они не выполнили что-то. Чтобы приходили нужные люди. Мы будем заново вносить данный проект. Ранее мы его вносили, но он был отклонен", - заключил Кузнецов