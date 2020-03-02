12 Сентября 2020
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(2006) | Фото: Накануне.RU

В Якутии задумались о введении налога для владельцев собак

Госсобрание Якутии и власти Якутска собираются обсудить возможность введения налога для владельцев собак, передает "Интерфакс" со ссылкой на мэра столицы республики Сардану Авксентьеву.

"Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение", - заявила чиновница.

По ее словам, отлов, карантин, вакцинация, чипирование и стерилизация одной собаки стоит около 14 тыс. руб.: "Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное".

В федеральном законе о животных, вступившем в силу с января, прописана ответственность государства перед населением, но не прописана ответственность владельцев животных за их содержание и самовыгул, заявила мэр.

По словам Авксентьевой, на исполнение этого закона требуется более 190 млн руб. Еще около 46 млн руб. городу нужно на строительство приюта для животных, тогда как в бюджете региона на 2020 год на эти цели предусмотрено всего 5,7 млн руб., а в бюджете Якутска - еще 1,7 млн руб.

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В Якутии задумались о введении налога для владельцев собак

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Теги: якутия, налог на собак, домашние животные, бездомные животные



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Развитие сюжета:

Ранее 03.03.2020 05:01 Мск В Госдуме прокомментировали идею о налоге для собак

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