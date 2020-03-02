Путин разрешил застройку зон санитарной охраны московского водопровода, - министр экологии Подмосковья

Министр экологии Московской области, заместитель председателя правительства региона Дмитрий Куракин заявил, что губернатору Андрею Воробьеву удалось отменить 4-ый пункт поручений Владимира Путина по вопросам санитарной охраны источников водоснабжения, который президент ввел две недели назад, так как он "снят с контроля" (т.е. выполнен).

Речь идет про мораторий на застройку берегов рек. Данный пункт содержит рекомендации правительствам Москвы и Московской области "принять меры по приостановлению строительства новых объектов капитального строительства, включая линейные объекты, в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы, установление которых предусмотрено нормативными правовыми актами органов государственной власти РСФСР, до установления новых зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы и Московской области".

Заявление Куракина прозвучало 28 февраля на совещании в подмосковном отделении Общероссийского народного фронта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе межрегионального общественного движения "За чистую воду".

В доказательство своих слов об отмене неудобного 4-го пункта поручений министр экологии продемонстрировал части собравшихся копию письма на имя президента за подписью губернатора Воробьева, на первой странице которого была виза "согласен" и подпись, напоминающая президентскую. Эту информацию подтвердили участники совещания в ОНФ Антон Хлынов и Татьяна Лаврентьева. Несколько участников совещания сообщили о заявлении Дмитрия Куракина в социальных сетях.

"4-ый пункт поручений президента вызывает особую обеспокоенность подмосковных чиновников, так как установленные правительством РСФСР зоны санитарной охраны составляют около 18% территории Московской области и включают в себя самые "лакомые" для застройки берега рек и водохранилищ, питающих московский водопровод", - заявили в общественном движении.

Экоактивисты считают, что Москва и Московская область хотели бы руководствоваться исключительно Решением Моссовета и Мособлсовета 1980 года, которое устанавливает красные линии зон санитарной охраны исключительно в ближнем Подмосковье и сокращает их площадь по сравнению с актами правительства РСФСР примерно в 6 раз.

Ранее скандалом закончилась попытка академиков РАН рассказать о проблеме охранной зоны московского водопровода. В последний момент организаторам было отказано в площадке.

Академиков на пресс-конференцию приехали поддержать глава комитета по экологии Общественной палаты РФ Альбина Дударева и известный телеведущий Максим Галкин, который помогает своим соседям - жителям деревни Грязь в Одинцовском г.о. противостоять массовой застройке всех окружающих их полей и лугов.