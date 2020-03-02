Суд обязал правительство Зауралья привести в порядок скотомогильники

Правительство Курганской области обязали привести в надлежащее состояние три скотомогильника, которые расположены в Кетовском районе региона в Митино, Колесниково и Менщиково.

В суд обратились прокуроры района. Оказалось, что были нарушены правила содержания скотомогильников, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"Отсутствовали ограждения, траншеи. Они не были поставлены на кадастровый учет", - отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас Курганский городской суд уже вынес свое решение и обязал правительство Зауралья устранить все нарушения.