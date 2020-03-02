12 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2004) |

СМИ: Олимпиада в Японии может пройти при пустых трибунах

Очередная версия о судьбе летних Олимпийских игр в Токио появилась в прессе. The Daily Mail пишет, что Игры могут состояться, но при пустых трибунах.

Якобы, недавно такой вариант обсуждался на совещании Международного олимпийского комитета, Всемирной организации здравоохранения и руководителей различных спортивных федераций.

Такой компромиссный вариант позволит сократить риски распространения коронавируса, но при этом не принесет многомиллионных убытков телевизионным компаниям, поскольку обязательства по трансляциям будут выполнены. Более того, телезрителей явно станет больше. Альтернативный вариант – перенос Олимпиады в другое место – несет слишком много рисков и потенциальных убытков, отмена Игр была бы самым грустным исходом.

Ранее сообщалось, что окончательное решение МОК примет в ближайшие пару месяцев.

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СМИ: Олимпиада в Японии может пройти при пустых трибунах

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Теги: олимпийские игры, олимпиада-2020, япония, коронавирус, эпидемия, мок



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