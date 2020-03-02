12 Сентября 2020
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крым россия карта (2015) | Фото:

Крым и Донбасс действовали точно так же, как Украина в 1991 году, - экс-депутат Рады

Крым и Донбасс, самоопределившиеся в 2014 году, действовали точно так же, как Украина в 1991 году, - в одностороннем порядке. Об этом в украинском телэфире заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий.
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Он прокомментировал позицию Украины, что вопросы изменения территории должны решаться только на всеукраинском референдуме.

"Когда Украина отсоединялась от Советского Союза, мы ведь не спрашивали никого, например, во Владивостоке или в Кемерово: а можно нам отсоединиться или нет? Мы делали то, что считали нужным, и нас никто 122-м калибром не утюжил", - напомнил он.

По его мнению, нужно налаживать диалог с жителями Крыма. А оккупантом там считают именно Киев, устроивший водную, энергетическую, торговую блокаду.

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Крым и Донбасс действовали точно так же, как Украина в 1991 году, - экс-депутат Рады

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Теги: Украина, Крым, Донбасс



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