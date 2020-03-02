Крым и Донбасс действовали точно так же, как Украина в 1991 году, - экс-депутат Рады

Крым и Донбасс, самоопределившиеся в 2014 году, действовали точно так же, как Украина в 1991 году, - в одностороннем порядке. Об этом в украинском телэфире заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

Он прокомментировал позицию Украины, что вопросы изменения территории должны решаться только на всеукраинском референдуме.

"Когда Украина отсоединялась от Советского Союза, мы ведь не спрашивали никого, например, во Владивостоке или в Кемерово: а можно нам отсоединиться или нет? Мы делали то, что считали нужным, и нас никто 122-м калибром не утюжил", - напомнил он.

По его мнению, нужно налаживать диалог с жителями Крыма. А оккупантом там считают именно Киев, устроивший водную, энергетическую, торговую блокаду.